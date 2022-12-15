Доставка в Кремль главной новогодней ели страны попала на видео

В Кремль доставили главную новогоднюю ель страны. Об этом сообщают журналисты ТАСС.

«Дорога прошла без происшествий. И вот сейчас мы привезли самую красивую и нарядную елочку», — рассказал водитель грузового автомобиля, отвечавший за трансфер праздничного дерева из-под Волоколамска в Кремль.

Сообщается, что машина остановилась перед Спасскими воротами, водитель передал сотруднику службы охраны специальную «подорожную грамоту» и доложил о прибытии груза. Елку ввезли на территорию Кремля 14 декабря в 22:00 под бой курантов.