Доставка в Кремль главной новогодней ели страны попала на видео
В Кремль доставили главную новогоднюю ель страны. Об этом сообщают журналисты ТАСС.
«Дорога прошла без происшествий. И вот сейчас мы привезли самую красивую и нарядную елочку», — рассказал водитель грузового автомобиля, отвечавший за трансфер праздничного дерева из-под Волоколамска в Кремль.
Сообщается, что машина остановилась перед Спасскими воротами, водитель передал сотруднику службы охраны специальную «подорожную грамоту» и доложил о прибытии груза. Елку ввезли на территорию Кремля 14 декабря в 22:00 под бой курантов.
Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком». На фургоне можно было заметить соответствующую надпись: «Новогодняя елка в Кремль из Волоколамского городского округа Московской области».
Ранее в пресс-службе Управления делами президента РФ рассказали о том, как проходили поиски главной праздничной ели страны.