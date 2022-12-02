Раскрыты подробности поиска главной новогодней ели страны

О том, по каким критериям выбирали главную новогоднюю ель страны, рассказали ТАСС в пресс-службе Управления делами президента РФ.

«Ель растет вблизи деревни Гряды в Волоколамском городском округе, ей 95 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, размах веток — 10 метров», — раскрыли подробности в пресс-службе. Дерево планируется спилить 12 декабря, а 14 декабря оно будет доставлено в Кремль.

Поиски новогоднего дерева начались еще летом. Всего на рассмотрение было предложено 62 варианта, в шорт-лист попали 37. В итоге лучшая ель была определена специальной комиссией.

Сообщается, что дерево нашел лесничий с учениками во время занятия в лесу. По их словам, они увидели красивую высокую ель и решили измерить ее параметры, которые, как оказалось, соответствуют необходимым «кремлевским стандартам». Дети из лесничества планируют из шишек теперь уже главной ели страны вырастить сеянцы, чтобы потом высадить их возле своей школы.

Ранее стало известно, что улицы Москвы начали украшать к Новому году.