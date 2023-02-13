Приезжий похитил забытую пенсионеркой сумку почти с миллионом рублей

36-летний приезжий похитил забытую 72-летней пенсионеркой сумку почти с миллионом рублей на востоке столицы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Установлено, что пожилая женщина села в трамвай на Краснобогатырской улице. Имеющийся при ней пакет с документами и денежными средствами в сумме 915 тысяч рублей она поставила рядом с собой около окна. Через несколько остановок женщина вышла, забыв пакет в транспорте. Этой ситуацией воспользовался другой пассажир трамвая. Он похитил пакет, после чего вышел на следующей остановке», — говорится в сообщении.

Ранее судимого подозреваемого задержали в квартире на Бойцовой улице. Мужчина распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению, а документы выбросил в мусорку. Он арестован. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Ранее в Подмосковье аферистки украли у пенсионерки миллионы рублей и тысячи долларов.