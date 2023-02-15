Наркодилер в Подмосковье прятал полцентнера героина в детских кроватках
В Подмосковье наркодилер спрятал полцентнера героина в детских кроватках в одной из съемных квартир, сообщает МВД Медиа.
«Предварительно установлено, что уроженец одной из республик ближнего зарубежья организовал по месту временного проживания в подмосковном городском округе Лосино-Петровский склад по хранению крупных партий наркотиков», — говорится в сообщении. Наркотики предназначались для продажи через закладки в Московской области.
Полицейские обнаружили в съемной квартире подозреваемого более 51 килограмма героина и 5 килограммов гашиша. Кроме детских кроваток, преступник прятал наркотики на кухне и на балконе. Их стоимость оценивается в 150 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (…) в особо крупном размере») УК России. Подозреваемый арестован.
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