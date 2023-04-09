Доставщик еды заснул на скамейке и попал на видео
Заснувшего на скамейке в Москве курьера обвинили в доставке остывших заказов.
Курьер заснул на скамейке и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы». Пользователи сети обвинили его в доставке остывшей еды.
«Ваш заказ приедет не скоро», — подписал ролик автор поста. Подписчики канала отреагировали на увиденное по-разному.
«Наелся и спит», «А я думаю, где моя доставка?», «Разнес все, на расслабоне теперь», «Вот кто виновник холодной пиццы!», «Не удивительно, что потом заказы доставляют холодные», — написали в комментариях под видео юзеры.
Несколько человек напомнили участникам дискуссии, что курьеры — тоже люди и что после тяжелого рабочего дня они имеют право на отдых. «Видно, что сумка пустая. Возможно, курьер отдыхает после доставки или перед работой. У них тяжелый физический труд и дикий график», — заявил один из пользователей.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы двое прохожих украли еду из термосумки курьера.