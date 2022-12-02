Москвичи назвали достойный размер пенсии

Достойный размер пенсионных выплат назвали москвичи в опросе сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По их словам, размер выплат должен быть не менее 50 тысяч рублей в месяц.

«Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов — в Москве и Санкт-Петербурге — 50,8 и 48,2 тысячи рублей соответственно. В топ-пять городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток — 47,2 тысячи рублей, Тюмень — 46,7 тысячи рублей и Хабаровск — 46,6 тысячи рублей», — говорится в материалах исследования. Наиболее скромные запросы к выплатам оказались у жителей Ярославля — 41,3.

В среднем по стране мужчины считают, что размер пенсии должен быть не ниже 47,2 тысячи рублей, женщины называют сумму в 45,5 тысячи рублей. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных, сообщают аналитики. При этом, за год запросы к достойному уровню пенсии по старости возросли на 7,9 процента.

Ранее москвичи раскрыли желаемый размер минимальной оплаты труда.