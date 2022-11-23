Москвичи раскрыли желаемый размер минимальной оплаты труда

Желаемый размер минимальной оплаты труда раскрыли москвичи в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Всего в исследовании приняли участие 31,7 тысячи россиян.

«Столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий по МРОТ. Москвичи мечтают о сумме в 43500 рублей в месяц, что на 2,4 тысячи рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, в 2023 году планируется увеличение МРОТ. Он поднимется на 6,3 процента, до 16242 рублей. При этом даже самые скромные ожидания среди жителей российских мегаполисов по минимальному размеру оплаты труда превышает эту сумму вдвое. Так, граждане из Пензы мечтают о выплатах в 33,7 тысячи рублей.

Ранее были определены регионы-лидеры по уровню зарплат в 2022 году. Ими стали Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.