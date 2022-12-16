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17:16, 16 декабря 2022
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Москвичам назвали способы получить доступ к электронной медицинской карте

Москвичам назвали способы получить доступ к электронной медицинской карте
Фото: Sherise Van Dyk / Unsplash

Способы получить доступ к электронной медицинской карте назвали москвичам в ходе беседы с «Мослентой» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Автоматический доступ к электронной карте предоставлен всем, у кого есть полная учетная запись на mos.ru. Чтобы открыть доступ к карте своего ребенка, необходимо добавить его данные в свой личный кабинет на портале. Если доступ к карте утерян, то, восстановив доступ к учетной записи на mos.ru, человек восстановит его и к своей электронной карте», — отметили в ведомстве.

Также в столичном департаменте здравоохранения отметили, что у горожан существует возможность предоставить врачам любых медицинских организаций доступ к данным, содержащимся в медкарте. Его в любой момент можно приостановить. В подразделе «Временный доступ» управляется возможность входа по ссылкам с кодом доступа: пользователь по своему усмотрению делает их активными или неактивными. Таким образом москвичи самостоятельно регулируют возможности входа, и способны, например, открыть историю болезней для врачей частных клиник, федеральных центров или региональных больниц.

Ранее москвичам напомнили о возможности вносить данные в электронную медкарту. С помощью чат-бота москвичи могут записать в электронную медкарту сведения о личном анамнезе: о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни.

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