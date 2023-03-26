Перечислены самые доступные направления для путешествий на поезде из Москвы

Самые доступные по цене направления для путешествий из Москвы перечислили ТАСС аналитики сервиса «Туту».

Лидером в рейтинге стал Переславль-Залесский, стоимость поездки туда на одного человека составляет 472 рубля. На второй строчке расположился Ржев с 545 рублями за билет, а на третьей — Александров, куда поехать можно за 589 рублей.

Пятерку лидеров замкнули Гагарин и Вязьма с железнодорожными билетами стоимостью 694 и 780 рублей соответственно.

Ранее эксперт по туризму назвал подходящие для весеннего отпуска москвичей направления.