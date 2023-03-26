22:12, 26 марта 2023
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Перечислены самые доступные направления для путешествий на поезде из Москвы
Переславль-Залесский стал самым бюджетным направлением для путешествия на поезде из Москвы.
Фото: Komsomolskaya Pravda / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>
Самые доступные по цене направления для путешествий из Москвы перечислили ТАСС аналитики сервиса «Туту».
Лидером в рейтинге стал Переславль-Залесский, стоимость поездки туда на одного человека составляет 472 рубля. На второй строчке расположился Ржев с 545 рублями за билет, а на третьей — Александров, куда поехать можно за 589 рублей.
Пятерку лидеров замкнули Гагарин и Вязьма с железнодорожными билетами стоимостью 694 и 780 рублей соответственно.
Ранее эксперт по туризму назвал подходящие для весеннего отпуска москвичей направления.