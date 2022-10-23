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11:50, 23 октября 2022
1 мин.

Москвичей предупредили о дожде в воскресенье

Москвичей предупредили о дожде в воскресенье

В воскресенье, 23 октября, в Москве ожидается облачность и небольшой дождь. Об этом предупредил Гидрометцентр России на своем сайте.

Температура воздуха в Москве составит плюс 6-8 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 4-9 градусов. В столице прогнозируют южный ветер с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее дату прихода крепких дневных заморозков в Москву назвал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, значительное снижение температуры ожидается в начале следующей недели.

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