Синоптики предупредили москвичей о дожде и гололедице

О мокром снеге, усилении ветра и дожде предупредили жителей Москвы в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник потеплеет до нормальных климатических значений, но будет не очень комфортно. Прямо с утра начнутся осадки, снег, мокрый снег и даже дождь, хоть он будет составлять лишь 10 процентов от общей их массы», — сообщил синоптик. По его словам, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду создаст ощущение большего холода.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в понедельник, 21 ноября, в столице ожидается гололедица и до минус пяти градусов. Во вторник жителям и гостям столицы стоит быть готовыми к осадкам в виде мокрого снега и дождя с сохранением предупреждения о гололедице.

Ранее о ледяных дождях в Москве предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, непогода ожидается в столице 22 ноября.