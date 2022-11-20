Москвичей предупредили о ледяных дождях

О ледяных дождях москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с РИА Новости он сообщил, что непогода ожидается в столице во вторник, 22 ноября.

«В Москве ледяные дожди и крупа начнутся с девяти часов утра вторника и продолжатся до полудня. Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до шести миллиметров, в Подмосковье — от двух миллиметров на востоке до 10 миллиметров на западе», — рассказал синоптик.

Ранее москвичам спрогнозировали погоду на зимние месяцы. По словам Тишковца, декабрь в столице будет холодным, но в январе и феврале температура будет чуть выше нормы.