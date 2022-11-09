Москвичей предупредили о дожде и тумане

О дожде и тумане в среду, 9 ноября, предупредили москвичей синоптики Гидрометцентра России. В столице ожидается 7-9 градусов тепла, что выше климатической нормы.

«Облачно. Местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер юго-западный с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба», — говорится в сообщении.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, минувшая ночь в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года.

«На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8 градуса. В метеоистории это самое теплая ночь на 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ. Ближайшие четыре ночи тоже будут не по сезону теплыми с высокой вероятностью установления новых рекордов тепла в темное время суток», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Ранее синоптик Александр Шувалов назвал срок наступления настоящей зимы в столице. По его словам, устойчивая холодная погода в городе ожидается только в декабре.