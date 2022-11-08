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11:27, 08 ноября 2022
1 мин.

Москвичам пообещали дождь и ветер

Москвичам пообещали дождь и ветер
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дождь и ветер с порывами до 10 метров в секунду пообещали москвичам во вторник, 10 ноября, в Гидрометцентре России. В течение дня ожидается облачная погода.

Температура воздуха в столице составит 4–6 градусов тепла, в Московской области — 2–7 градусов тепла. Ветер юго-западного и южного направлений. По данным синоптиков, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

«Пройдут небольшие дожди, и начавшееся накануне повышение температуры продолжится. В среду облачно, небольшие дожди и плюс 7-9 градусов», — написал в своем Telegram-канале синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее срок наступления настоящей зимы в столице назвал метеоролог Александр Шувалов. По его словам, устойчивая холодная погода в городе ожидается только в декабре.

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