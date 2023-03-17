12:00, 17 марта 2023
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В Москве на видео сняли дождь из денег
Москвич выбросил в окно валюту во время обыска его квартиры.
Кадр: Telegram-канал Baza
Дождь из иностранных купюр у одного из зданий жилого комплекса «Дом в Сокольниках» на улице Русаковская заметили и сняли на видео очевидцы. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
По данным источника, валюту выбросил из окна один из жильцов во время обыска его квартиры сотрудниками ФСБ. Купюры номиналом в 500 евро и 100 долларов собрали оперативники.
В Центре общественных связей ФСБ России это сообщение не подтвердили и не опровергли. «Такой официальной информации нам не поступало», — заявил «Мосленте» представитель ведомства.
Ранее 83-летняя пенсионерка выбросила в окно 300 тысяч рублей, думая, что помогает поймать преступника. На самом деле пожилую женщину обманули мошенники.