В Москве на видео сняли дождь из денег

По данным источника, валюту выбросил из окна один из жильцов во время обыска его квартиры сотрудниками ФСБ. Купюры номиналом в 500 евро и 100 долларов собрали оперативники.

В Центре общественных связей ФСБ России это сообщение не подтвердили и не опровергли. «Такой официальной информации нам не поступало», — заявил «Мосленте» представитель ведомства.

Ранее 83-летняя пенсионерка выбросила в окно 300 тысяч рублей, думая, что помогает поймать преступника. На самом деле пожилую женщину обманули мошенники.