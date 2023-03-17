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12:00, 17 марта 2023
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В Москве на видео сняли дождь из денег

Москвич выбросил в окно валюту во время обыска его квартиры.

В Москве на видео сняли дождь из денег
Кадр: Telegram-канал Baza

Дождь из иностранных купюр у одного из зданий жилого комплекса «Дом в Сокольниках» на улице Русаковская заметили и сняли на видео очевидцы. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным источника, валюту выбросил из окна один из жильцов во время обыска его квартиры сотрудниками ФСБ. Купюры номиналом в 500 евро и 100 долларов собрали оперативники.

В Центре общественных связей ФСБ России это сообщение не подтвердили и не опровергли. «Такой официальной информации нам не поступало», — заявил «Мосленте» представитель ведомства.

Ранее 83-летняя пенсионерка выбросила в окно 300 тысяч рублей, думая, что помогает поймать преступника. На самом деле пожилую женщину обманули мошенники.

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