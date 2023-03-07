Московская пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей
МВД: 83-летняя пенсионерка выбросила в окно пакет с сотнями тысяч рублей, став жертвой мошенников.
83-летняя пенсионерка выбросила в окно 300 тысяч рублей, думая, что помогает поймать преступника. В заблуждение женщину ввел мошенник,по телефону назвавшися полицейским, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«Получив от него инструкцию, она дошла до банкомата, где сняла сбережения, вернулась домой и выбросила ценную авоську», — говорится в пресс-релизе.
После того, как злоумышленник поднял пакет с деньгами и скрылся, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Вскоре 30-летнего приезжего, выполнявшего роль курьера задержали. Часть похищенных средств он успел перевести на счета подельников, остальное потратил. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ранее сообщалось, что другая пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей.