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20:21, 07 марта 2023
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Московская пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей

МВД: 83-летняя пенсионерка выбросила в окно пакет с сотнями тысяч рублей, став жертвой мошенников.

Московская пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

83-летняя пенсионерка выбросила в окно 300 тысяч рублей, думая, что помогает поймать преступника. В заблуждение женщину ввел мошенник,по телефону назвавшися полицейским, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Получив от него инструкцию, она дошла до банкомата, где сняла сбережения, вернулась домой и выбросила ценную авоську», — говорится в пресс-релизе.

После того, как злоумышленник поднял пакет с деньгами и скрылся, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Вскоре 30-летнего приезжего, выполнявшего роль курьера задержали. Часть похищенных средств он успел перевести на счета подельников, остальное потратил. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что другая пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей.

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