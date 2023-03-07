Московская пенсионерка выбросила в окно сотни тысяч рублей

После того, как злоумышленник поднял пакет с деньгами и скрылся, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Вскоре 30-летнего приезжего, выполнявшего роль курьера задержали. Часть похищенных средств он успел перевести на счета подельников, остальное потратил. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что другая пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей.