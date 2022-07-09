Москвичам пообещали дождь с грозой

Дождь с грозой пообещали москвичам в Гидрометцентре России в субботу, 9 июля. Соответствующая информация появилась на официальном сайте метеослужбы.

Воздух в этот день прогреется максимум до 27 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями и переменный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. При грозе его порывы местами будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. В Москве предупреждение действует с 10:00 до 22:00 субботы, 9 июля.