Город
Сегодня в 13:08
1 мин.

Москвичам пообещали дождь с грозой

Москвичам пообещали дождь с грозой
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Дождь с грозой пообещали москвичам в Гидрометцентре России в субботу, 9 июля. Соответствующая информация появилась на официальном сайте метеослужбы.

Воздух в этот день прогреется максимум до 27 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями и переменный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. При грозе его порывы местами будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. В Москве предупреждение действует с 10:00 до 22:00 субботы, 9 июля.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.