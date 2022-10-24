Москвичам пообещали дождь со снегом

В течение недели москвичей ожидает переменчивая погода с осадками: синоптики обещали жителям столицы дождь со снегом. Прогноз в интервью ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что в понедельник, четверг и пятницу в городе будет дождливая погода, при этом температура будет меняться каждый день. В середине недели возможны небольшие снежные осадки. «В ночь на среду осадков не ожидается, а вот к утру среды по северу региона они возможны, в том числе в виде снежинок», — сообщил он.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы об опасных погодных условиях до утра 24 октября.