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09:40, 24 октября 2022
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Москвичам пообещали дождь со снегом

Москвичам пообещали дождь со снегом
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

В течение недели москвичей ожидает переменчивая погода с осадками: синоптики обещали жителям столицы дождь со снегом. Прогноз в интервью ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что в понедельник, четверг и пятницу в городе будет дождливая погода, при этом температура будет меняться каждый день. В середине недели возможны небольшие снежные осадки. «В ночь на среду осадков не ожидается, а вот к утру среды по северу региона они возможны, в том числе в виде снежинок», — сообщил он.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы об опасных погодных условиях до утра 24 октября.

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