МЧС предупредило москвичей об опасности

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало вечером воскресенья, 23 октября, Главное управление МЧС России по Москве.

«Местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров», — сообщает ведомство.

Предупреждение об опасности актуально до утра 24 октября. МЧС советует не оставлять детей без присмотра. А водителям рекомендует снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров.

Ранее синоптики сообщили об аномально теплом ноябре в столичном регионе.