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18:29, 23 октября 2022
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МЧС предупредило москвичей об опасности

МЧС предупредило москвичей об опасности
Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Экстренное предупреждение об опасных погодных условиях опубликовало вечером воскресенья, 23 октября, Главное управление МЧС России по Москве.

«Местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров», — сообщает ведомство.

Предупреждение об опасности актуально до утра 24 октября. МЧС советует не оставлять детей без присмотра. А водителям рекомендует снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров.

Ранее синоптики сообщили об аномально теплом ноябре в столичном регионе.

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