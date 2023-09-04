Москвичей предупредили о дождях и похолодании

О похолодании к концу недели предупредил москвичей в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве в четверг-пятницу днем ожидается 15-17 градусов тепла. «Заметно понизится ночная температура, ветер будет уже северный. Но солнце, которое будет в четверг, сгладит заток холодных воздушных масс. Существенных осадков не прогнозируется», — сказал синоптик.

По прогнозу Вильфанда, дожди пройдут только в среду. При этом начнется неделя с комфортной августовской погоды. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов, что на 2,5 градуса выше нормы, ночью прогнозируется плюс 10 градусов.

Ранее синоптик назвал сроки окончания летней погоды в Москве.