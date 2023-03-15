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16:20, 15 марта 2023
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В Москве заметили первые подснежники

Первые подснежники распустились на западе Москвы.

В Москве заметили первые подснежники
Фото: Piranha Metynnis / группа во ВКонтакте «Фили | М125»

На западе Москвы заметили первые подснежники. Фото распустившихся цветов опубликовали в группе «Фили М125» во «ВКонтакте».

«Весна в Филях самая ранняя. Подснежники на Кастанаевской», — написала автор снимков. На кадрах видно, что зеленые стебли цветов показались из-под снега.

Ранее сроки прихода весеннего тепла в Москву назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозу, москвичам стоит ждать настоящей весны только с середины апреля, после полного таяния снега. Первым признаком потепления Вильфанд назвал дождь.

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