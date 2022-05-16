Дожди и заморозки пообещали жителям Москвы и области на этой неделе. Об этом РИАМО сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, вся неделя будет холодной с кратковременными дождями. Сегодня днем, 16 мая, температура воздуха будет колебаться от плюс 11 до 16 градусов, а ночью понизится до 4-9.

«В среду, 18 мая, может быть единственный день, когда обойдется без осадков. Ночью похолодает до плюс 1-6, днем — плюс 11-16», — сообщил Тишковец.

На следующий день, 19 мая, снова пройдут дожди. Днем будет от 8 до 13, а ночью — от 3 до 8 градусов тепла. По его словам, в пятницу ночью в столице ожидается от 0 до 2 градусов, а в области будут заморозки до минус 2 градусов.

«Днем местами небольшой дождь, плюс 10-15», — сказал специалист.

В выходные ночью столбики термометров покажут от 0 до плюс 5 градусов. Днем 21 мая будет плюс 11-16 градусов, 22 мая — от плюс 12 до 17, сообщил Тишковец.

Недавно синоптик предрек москвичам апрельскую погоду. Причиной этому будет то, что Москва окажется на западной периферии циклона.