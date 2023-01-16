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23:32, 16 января 2023
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Вильфанд пообещал дожди на Крещение в Москве

Вильфанд пообещал дожди на Крещение в Москве
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

На Крещение в столице ожидается мрачная и дождливая погода, сообщил «Вечерней Москве» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом температура воздуха прогреется до рекордных значений, пообещал синоптик.

Повышение температуры связано с приходом в столицу теплой воздушной массы со средиземного побережья Африки, пояснил Вильфанд. «Уже начиная со среды в Москве прогнозируются плюс один-три градуса и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Это потепление не вызовет теплого отклика в душе, потому что прогнозируется увеличение влажности, плотные низкие облака, солнца мы не увидим, усиление ветра до 18 метров в секунду», — рассказал эксперт.

Ранее Вильфанд сообщил, что оттепель в городе начнется со вторника, 17 января. По словам метеоролога, теплая погода будет сохраняться в городе почти до конца недели.

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