Москвичам назвали дату начала оттепели

Оттепель в городе начнется со вторника, 17 января. Такую дату назвал в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нас ожидает потепление. Во вторник днем уже прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов, в среду — плюс 1-3 градуса. Из-за противостояния разных барических систем будет усиление ветра с понедельника до 15 метров в секунду. В среду он усилится даже до 18 метров в секунду, поэтому москвичи не ощутят прелести и радости от этого повышения температуры. Будет очень некомфортно: низкие облака, все время небольшие осадки, ветер», — сообщил метеоролог.

Вильфанд отметил, что в понедельник и вторник в столице ожидается мокрый снег, со среды — снег с дождем. При этом осадки будут небольшими, но образуется гололедица. По словам метеоролога, теплая погода будет сохраняться в городе почти до конца недели. Небольшое понижение температуры возможно в воскресенье.

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