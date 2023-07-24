Синоптик спрогнозировала дожди с грозами в Москве в течение всей недели

Душную и дождливую погоду в Москве в течение всей недели пообещала в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Синоптик уточнила, что в понедельник, 24 июля, в столице ожидается последний прохладный день, когда воздух прогреется максимум до 19-20 градусов. Кроме того, в течение дня пройдут дожди и грозы. Уже во вторник, 25 июля, температура поднимется до плюс 24 градусов, ожидаются кратковременные дожди.

В среду, 26 июля, в Москву вместе с уже более сильными дождями вновь вернутся грозы. Воздух прогреется до 23 градусов. Вторая половина дня будет тепой и душной, предупредила специалист.

В четверг и пятницу, 27 и 28 июля, также пройдет дожди с грозами, температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Ранее синоптик Позднякова спрогнозировала москвичам погоду на август. По ее словам, она окажется приятной.