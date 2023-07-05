Москвичам предрекли дожди с грозой

Кратковременные дожди, местами с грозой в среду, 5 июля, предрек москвичам ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В своем Telegram-канале синоптик уточнил, что непогоду принесет приближающийся с запада атмосферный фронт.

Днем воздух прогреется до 25-27 градусов в столице и до 23-28 по области. Ветер будет дуть юго-западный с порывами максимум восемь сантиметров в секунду. Атмосферное давление окажется выше нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Леус уточнил, что в четверг, 6 июля, вечером также ожидается гроза. Воздух прогреется уже до 29 градусов.

Ранее синоптик Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о 31-градусной жаре в Москве 6 июля.