Назван самый жаркий день на этой неделе

Самый жаркий день на этой неделе назвал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что в четверг, 7 июля, воздух в Москве прогреется до 30 градусов, по области — до 31.

В среду, 5 июля, в столице ожидается 26-28 градусов тепла, по области — 30. Такая же погода прогнозируется и в пятницу, 7 июля. В городе будут теплые ночи — среднесуточная температура окажется на 2,5-4 градуса выше нормы.

Немного прохладней, по его словам, станет только к предстоящим выходным.

Ранее синоптик Ильин предрек москвичам 29-градусную жару в середине недели.