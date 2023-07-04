09:32, 04 июля 2023
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Назван самый жаркий день на этой неделе
Синоптик Вильфанд сообщил о 31-градусной жаре 6 июля в Москве.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Самый жаркий день на этой неделе назвал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что в четверг, 7 июля, воздух в Москве прогреется до 30 градусов, по области — до 31.
В среду, 5 июля, в столице ожидается 26-28 градусов тепла, по области — 30. Такая же погода прогнозируется и в пятницу, 7 июля. В городе будут теплые ночи — среднесуточная температура окажется на 2,5-4 градуса выше нормы.
Немного прохладней, по его словам, станет только к предстоящим выходным.
Ранее синоптик Ильин предрек москвичам 29-градусную жару в середине недели.