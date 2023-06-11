10:48, 11 июня 2023
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Назван самый дождливый день на следующей неделе в Москве
Синоптик Тишковец назвал 15 июня самым дождливым днем на следующей неделе в Москве.
Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ
Самый дождливый день на следующей неделе в Москве РИА Новости назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, наибольшее количество осадков ожидается в четверг, 15 июня.
По словам специалиста, следующая неделя в городе начнется с потепления. В понедельник и вторник в столице днем ожидается солнечная и сухая погода до плюс 17-22 градусов. В среду в городе будет до плюс 20-25, но при этом начнутся дожди, пик осадков придется на четверг, отметил метеоролог.
Ранее в Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ночных заморозков.