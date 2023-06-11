Назван самый дождливый день на следующей неделе в Москве

Самый дождливый день на следующей неделе в Москве РИА Новости назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, наибольшее количество осадков ожидается в четверг, 15 июня.

По словам специалиста, следующая неделя в городе начнется с потепления. В понедельник и вторник в столице днем ожидается солнечная и сухая погода до плюс 17-22 градусов. В среду в городе будет до плюс 20-25, но при этом начнутся дожди, пик осадков придется на четверг, отметил метеоролог.

Ранее в Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ночных заморозков.