09:31, 11 июня 2023
1 мин.
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за ночных заморозков.
Фото: Nikolay Kuznetsov / Russian Look / Globallookpress.com
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за заморозков в ночь на понедельник, сообщает Гидрометцентр России.
Как сообщает метеослужба, с 2:00 до 10:00 12 июня в Московской области местами ожидаются заморозки.
По данным синоптиков, в субботу днем в столичном регионе ожидается до плюс 16-18 градусов, местами облачно и без осадков. В воскресенье потеплеет до плюс 20, сохранится облачная погода.
Ранее синоптик Тишковец заявил, что в Москву вернулась майская погода.