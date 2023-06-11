«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за заморозков в ночь на понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Как сообщает метеослужба, с 2:00 до 10:00 12 июня в Московской области местами ожидаются заморозки.

По данным синоптиков, в субботу днем в столичном регионе ожидается до плюс 16-18 градусов, местами облачно и без осадков. В воскресенье потеплеет до плюс 20, сохранится облачная погода.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что в Москву вернулась майская погода.