Драка бобров в московской реке попала на видео

«Один бобер напал на другого в нашей Яузе. Зрители не сразу поняли, милуются они или пихаются», — подписали ролик администраторы канала.

Увиденное рассмешило пользователей сети. Ролик набрал множество восторженных реакций.

«Бои без правил», «Бобры без правил», «Это семейные разборки», «Борьба за бобрих», «Ни один бобрик не пострадал!» — прокомментировали увиденное юзеры.

Ранее в московском районе Строгино очевидцы сняли на видео огромного бобра, вышедшего к людям в парке.