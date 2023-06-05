05:34, 05 июня 2023
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Драка бобров в московской реке попала на видео
Бобры подрались в московской реке и рассмешили пользователей сети.
Кадр: Telegram-канал «Свиблово и рядом»
Два бобра подрались в московской реке Яуза. Очевидцы заметили и сняли драку животных на видео, опубликованное в Telegram-канале «Свиблово и рядом».
«Один бобер напал на другого в нашей Яузе. Зрители не сразу поняли, милуются они или пихаются», — подписали ролик администраторы канала.
Увиденное рассмешило пользователей сети. Ролик набрал множество восторженных реакций.
«Бои без правил», «Бобры без правил», «Это семейные разборки», «Борьба за бобрих», «Ни один бобрик не пострадал!» — прокомментировали увиденное юзеры.
Ранее в московском районе Строгино очевидцы сняли на видео огромного бобра, вышедшего к людям в парке.