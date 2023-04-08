10:21, 08 апреля 2023
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Драка грабителей и продавщицы «Дикси» за три шоколадки попала на видео
В Москве мужчина ударил продавщицу «Дикси», которая уличила его в краже трех шоколадок.
Кадр: ren.tv
Драка грабителей и продавщицы «Дикси» за три шоколадки попала на видео, опубликованное РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в Москве в четверг, 6 апреля. Трое мужчин зашли в один из магазинов популярной сети, где один из них украл три шоколадки. Это заметила продавщица, потребовав положить товар на место.
Грабитель стал нецензурно выражаться в адрес работницы «Дикси», после чего бросил ей в голову упаковку риса. При попытке вызвать полицию женщину ударили по лицу, и она потеряла сознание. Ей потребовалась госпитализация. Тогда как злоумышленники скрылись. Полиция проводит проверку.
Ранее в Москве произошла массовая драка курьеров.