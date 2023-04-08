Драка грабителей и продавщицы «Дикси» за три шоколадки попала на видео, опубликованное РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Москве в четверг, 6 апреля. Трое мужчин зашли в один из магазинов популярной сети, где один из них украл три шоколадки. Это заметила продавщица, потребовав положить товар на место.