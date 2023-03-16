Драка в вагоне московского метро попала на видео

На кадрах видно, как между пассажирами завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. Драка с участием 22-летнего жителя Волгодонска и 18-летнего жителя Подмосковья произошла на «фиолетовой» ветке метро. В ходе конфликта приезжий из Ростовской области распылил в лицо оппоненту жидкость из аэрозольного баллончика.

Подозреваемого задержали полицейские на станции метро «Кузнецкий мост». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Пострадавший осмотрен медиками, угрозы его жизни и здоровью нет.

Ранее в Москве произошла массовая драка с применением ножа. В ходе конфликта ранили четверых дворников.