Город
11:54, 16 марта 2023
1 мин.

Драка в вагоне московского метро попала на видео

УВД опубликовало видео потасовки в московском метро с участием 22-летнего приезжего.

Драка в вагоне московского метро попала на видео
Кадр: Пресс-служба УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве

Мужчина устроил драку в вагоне московского метро и попал на видео. Ролик опубликован пресс-службой УВД на столичном метрополитене.

На кадрах видно, как между пассажирами завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. Драка с участием 22-летнего жителя Волгодонска и 18-летнего жителя Подмосковья произошла на «фиолетовой» ветке метро. В ходе конфликта приезжий из Ростовской области распылил в лицо оппоненту жидкость из аэрозольного баллончика.

Подозреваемого задержали полицейские на станции метро «Кузнецкий мост». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Пострадавший осмотрен медиками, угрозы его жизни и здоровью нет.

Ранее в Москве произошла массовая драка с применением ножа. В ходе конфликта ранили четверых дворников.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.