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16:15, 19 ноября 2022
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Мигранты устроили массовую драку на складе в Подмосковье

Мигранты устроили массовую драку на складе в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал Mash

Мигранты устроили массовую драку на складе маркетплейса Ozon в подмосковном городе Пушкино. Кадры с места конфликта опубликовал Telegram-канал Mash.

Сотрудники склада, работающие с товаром, обязаны проходить через рамки противокражной системы и охрану. По данным источника, потасовка завязалась, когда один из работников захотел попасть на досмотр без очереди. Одного пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали в больницу, уточнил Mash.

По факту случившегося следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области организована процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства. «В социальных сетях было размещено сообщение о массовой драке среди мигрантов на одном из складов коммерческой компании. Конфликт произошел из-за места в очереди на досмотр», — говорится в официальном комментарии.

Ранее массовая драка произошла в сауне на востоке Москвы. Конфликт спровоцировала женщина, поссорившаяся с другими посетителями заведения.

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