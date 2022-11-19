Мигранты устроили массовую драку на складе в Подмосковье

Сотрудники склада, работающие с товаром, обязаны проходить через рамки противокражной системы и охрану. По данным источника, потасовка завязалась, когда один из работников захотел попасть на досмотр без очереди. Одного пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали в больницу, уточнил Mash.

По факту случившегося следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области организована процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе ведомства. «В социальных сетях было размещено сообщение о массовой драке среди мигрантов на одном из складов коммерческой компании. Конфликт произошел из-за места в очереди на досмотр», — говорится в официальном комментарии.

Ранее массовая драка произошла в сауне на востоке Москвы. Конфликт спровоцировала женщина, поссорившаяся с другими посетителями заведения.