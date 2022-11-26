Москвичи подрались на месте ДТП и попали на видео

При этом около машины, попавшей в ДТП, началась драка, в которой участвовало четыре человека. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в массовой аварии на внутренней стороне 25-го километра МКАД погиб один человек, еще один получил травмы.