16:09, 26 ноября 2022
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Москвичи подрались на месте ДТП и попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
Жители Москвы подрались на ДТП на юго-востоке столицы и попали на видео. Ролик с места аварии опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
По имеющейся информации, автомобиль каршеринга снес дорожное ограждение на Ташкентской улице в районе Выхино.
При этом около машины, попавшей в ДТП, началась драка, в которой участвовало четыре человека. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в массовой аварии на внутренней стороне 25-го километра МКАД погиб один человек, еще один получил травмы.