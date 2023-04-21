В Подмосковье драка охранника супермаркета с покупателем попала на видео

В Подмосковье драка охранника сетевого супермаркета с покупателем попала на видео, опубликованное очевидцами в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«Драка охранника и посетителя магазина на Первомайке. Неадекватный мужчина сначала хамил кассиру, потом начал разборки с охраной. Терпение у охранника оказалось не железное», — написал автор ролика, на котором запечатлел драку. Один из участников конфликта оказался на земле, а второй бил его ногами. Очевидцы пытались разнять мужчин.

«Он сам нарвался: пришел и обозвал девушку, кидал в нее деньгами», «Прекрасный магазин, адекватные сотрудники, многие покупатели сами ведут себя неадекватно, считают, что пришли к себе домой, и для них сотрудники не люди. Могут и нахамить, и нагрубить», «Безобразие, конечно», «У кассира есть инструкция на такие случаи. Можно было просто уйти в служебное помещение и рассказать руководящему звену», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее драка грабителей и продавщицы «Дикси» за три шоколадки попала на видео.