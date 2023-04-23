Драка пенсионерок в салоне сотовой связи в Москве попала на видео

На опубликованном ролике с камеры видеонаблюдения видно, что пенсионерки поругались из-за места в очереди. Между ними завязалась драка, в ходе которой одна из бабушек повалила свою оппонентку на пол. Инцидент произошел в четверг, 20 апреля.

Ранее на видео попала драка охранника супермаркета с покупателем в Подмосковье. Один из участников конфликта оказался на земле, а второй бил его ногами.