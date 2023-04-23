13:48, 23 апреля 2023
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Драка пенсионерок в салоне сотовой связи в Москве попала на видео
Две пенсионерки подрались в салоне сотовой связи в Москве из-за места в очереди.
Кадр: Telegram-канал «Пресс-Хата»
В одном из московских салонов сотовой связи подрались две пенсионерки. Кадры потасовки женщин опубликовал Telegram-канал «Пресс-Хата».
На опубликованном ролике с камеры видеонаблюдения видно, что пенсионерки поругались из-за места в очереди. Между ними завязалась драка, в ходе которой одна из бабушек повалила свою оппонентку на пол. Инцидент произошел в четверг, 20 апреля.
Ранее на видео попала драка охранника супермаркета с покупателем в Подмосковье. Один из участников конфликта оказался на земле, а второй бил его ногами.