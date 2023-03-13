Драка директора шоу-балета «Тодес» с таксистом в Москве попала на видео

На кадрах видно, как Богуславский в нетрезвом состоянии садится в машину вместе с сыном и начинает нецензурно оскорблять водителя. Конфликт перерос в потасовку на улице между таксистом, директором театра и его сыном.

Сам Богуславский обвинил водителя в краже. По его словам, таксист залил его с сыном жидкостью из перцового баллончика, похитил 16 тысяч рублей и скрылся.

Ранее в Москве попал на видео жесткий конфликт таксиста и пассажира с детьми. Причиной конфликта могла стать неоплата проезда.