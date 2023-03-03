В Москве жесткий конфликт таксиста с пассажиром с детьми попал на видео

В столице жесткий конфликт таксиста с пассажиром с детьми попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«В ЖК "Новое Бутово" местные жители чуть не подрались с водителем такси. Причиной конфликта могла стать неоплата проезда», — уточнили администраторы канала.

На видео попала перепалка между водителем такси и недовольным пассажиром. Последний с криками интересовался у таксиста, почему тот принял заказ. Разъяренного жителя столицы пыталась сдержать женщина, а его оппонента отталкивал мужчина.