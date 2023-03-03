В Москве жесткий конфликт таксиста с пассажиром с детьми попал на видео
В столице жесткий конфликт таксиста с пассажиром с детьми попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».
«В ЖК "Новое Бутово" местные жители чуть не подрались с водителем такси. Причиной конфликта могла стать неоплата проезда», — уточнили администраторы канала.
На видео попала перепалка между водителем такси и недовольным пассажиром. Последний с криками интересовался у таксиста, почему тот принял заказ. Разъяренного жителя столицы пыталась сдержать женщина, а его оппонента отталкивал мужчина.
При этом во время конфликта рядом находились две девочки. Одна из них оказалась дочерью мужчины, выясняющего отношения с таксистом. Она тоже пыталась остановить отца, обнимая его и уговаривая остановиться. Вскоре детей отвела в сторону очевидица конфликта.
«Детки на все смотрят, жаль их», «Классическое Бутово», «Бедный ребенок», «Дети видят. Дети повторяют», «Бедные дети! Разве можно так себя вести когда ребенок рядом и переживает в слезах», «Судя по диалогам, не захотел подвозить с ребенком или из-за количества пассажиров. Повздорили и разошлись при своих мнениях, бывает с каждым», «Сдается мне, что конфликт из-за того, что такси дорогу перекрыло. Уж больно много участников для пассажиров», — написали пользователи мессенджера.
Ранее в Подмосковье таксисты устроили драку на дороге и попали на видео. По имеющейся информации, водители не смогли разъехаться на проезжей части.