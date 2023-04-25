Город
15:06, 25 апреля 2023
1 мин.

Драка московских таксистов с применением ножа попала на видео

В Москве таксист в ссоре ударил ножом своего коллегу .

Драка московских таксистов с применением ножа попала на видео
Кадр: «МВД Медиа»

Драка московских таксистов с применением ножа попала на видео, опубликованное «МВД Медиа».

По слова обвиняемого, в его машине у метро «Тушинская» между ним и приятелем произошла ссора, они вышли из машины и он ударил оппонента ножом.

Раненый молодой человек убежал и, добравшись до своего автомобиля, потерял сознание. Его нашли прохожие. молодой человек попал в реанимацию. Подозреваемый арестован.

Ранее в Подмосковье драка охранника супермаркета с покупателем попала на видео.

Партнерские материалы