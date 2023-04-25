15:06, 25 апреля 2023
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Драка московских таксистов с применением ножа попала на видео
В Москве таксист в ссоре ударил ножом своего коллегу .
Кадр: «МВД Медиа»
Драка московских таксистов с применением ножа попала на видео, опубликованное «МВД Медиа».
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