Драка московских таксистов с применением ножа попала на видео, опубликованное «МВД Медиа».

По слова обвиняемого, в его машине у метро «Тушинская» между ним и приятелем произошла ссора, они вышли из машины и он ударил оппонента ножом.

Раненый молодой человек убежал и, добравшись до своего автомобиля, потерял сознание. Его нашли прохожие. молодой человек попал в реанимацию. Подозреваемый арестован.

Ранее в Подмосковье драка охранника супермаркета с покупателем попала на видео.