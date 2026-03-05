Драка у станции метро в Москве закончилась убийством

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом у станции метро «Сокол». В результате конфликта один человек погиб, еще один находится в больнице, передает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, вечером на Ленинградском проспекте между тремя мужчинами произошла ссора. Во время драки 28-летний участник достал нож и напал на оппонентов.

Один из пострадавших, молодой человек 2003 года рождения, получил смертельные ранения и умер на месте. Второго мужчину 1996 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

Предполагаемого нападавшего смогли задержать очевидцы до приезда полиции. Позже его передали правоохранителям.

В Прокуратуре Москвы сообщили, что на месте происшествия был задержан мужчина 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде мужчина зарезал жену, ранил соседку и выбросился из окна.