Драка женщины и школьника в подмосковном автобусе попала на видео

Подросток ел в салоне сухарики, женщина сделала ему замечание, после чего завязалась драка. На кадрах видно, как школьник тянет свою оппонентку за волосы. В конфликт вмешался один из пассажиров. Он пристыдил подростка и выгнал его из автобуса.

Ранее на видео попала драка двух мужчин в вагоне поезда московского метро. Один из участников конфликта распылил в вагоне перцовый баллончик.