19:53, 28 января 2023
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Массовая драка в московском кафе попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
В одном из столичных кафе произошла массовая драка. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москва с огоньком».
На кадрах видно, что в конфликте приняли участие трое мужчин. Один из них разделся по пояс и избил своего оппонента. Третий участник инцидента пытался разнять дерущихся, однако его сбили с ног ударом.
Ранее на видео попало избиение двух мужчин в московском метро. На кадрах видно, как зачинщик конфликта бьет ногами двух оппонентов, один из которых лежит на полу вагона.