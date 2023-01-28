Массовая драка в московском кафе попала на видео

На кадрах видно, что в конфликте приняли участие трое мужчин. Один из них разделся по пояс и избил своего оппонента. Третий участник инцидента пытался разнять дерущихся, однако его сбили с ног ударом.

Ранее на видео попало избиение двух мужчин в московском метро. На кадрах видно, как зачинщик конфликта бьет ногами двух оппонентов, один из которых лежит на полу вагона.