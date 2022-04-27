Драка в вагоне московского метро попала на видео. Потасовка произошла после словесного конфликта между тремя пассажирами, пишет «МВД Медиа».

Камера зафиксировала стычку в вагоне электропоезда Таганско-Краснопресненской линии. Она произошла вечером 26 апреля. Один из участников распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика. Пассажиры на видео пытаются как можно скорее покинуть очаг поражения и как-то защитить органы дыхания.