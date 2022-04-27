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Драка в вагоне московского метро попала на видео

Драка в вагоне московского метро попала на видео
Кадр: «МВД МЕДИА»

Драка в вагоне московского метро попала на видео. Потасовка произошла после словесного конфликта между тремя пассажирами, пишет «МВД Медиа».

Камера зафиксировала стычку в вагоне электропоезда Таганско-Краснопресненской линии. Она произошла вечером 26 апреля. Один из участников распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика. Пассажиры на видео пытаются как можно скорее покинуть очаг поражения и как-то защитить органы дыхания.

На ближайшей станции участники драки были задержаны полицейскими. Выяснилось, что один из них похитил у другого телефон. Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее попала на видео полицейская погоня в Подмосковье.

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