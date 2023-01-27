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14:30, 27 января 2023
1 мин.

Драка водителя с автоинспектором в Москве попала на видео

Драка водителя с автоинспектором в Москве попала на видео
Кадр: видео Telegram-канал SHOT

В Москве водитель подрался с автоинспектором ГКУ «АМПП». Кадры с места происшествия опубликовала столичная прокуратура.

По имеющейся информации, водитель припарковал грузовую «ГАЗель» на пешеходной зоне в районе Ленинского проспекта. Сотрудник автоинспекции зафиксировал нарушение на камеру, после чего между ними произошел конфликт, переросший в потасовку.

Дорожный инспектор подал на нападавшего заявление в полицию. Он рассказал, что автомобилист ударил его по голове в то время, когда он находился при исполнении служебных обязанностей. По решению Замоскворецкой межрайонной прокуратуры материалы процессуальной проверки по данному факту с учетом требований уголовно-процессуального законодательства о подследственности переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета.

Прокуратура контролирует принятие следственным органом процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее на видео попала драка женщины с подростком в столичном метро.

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