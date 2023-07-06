Дрифт BMW и массовая мотогонка в Москве попали на видео

Водитель BMW устроил дрифт у МГУ и открыл массовую мотогонку. Лихачи попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах ролика видно, как водитель авто газует перед светофором и затем удаляется по дороге в клубах дыма от жженой резины. За ним мчатся мотоциклисты.

«Таких обычно рано или поздно столбы встречают», «Мамка тачку дала на вечер», «Это называется дешевые панты от скуки», «BMW головного мозга», «Класс! Сама бы так покаталась», «У вас нет BMW — вот и беситесь», «Красавцы», — отреагировали пользователи сети.

Ранее устроивший дрифт в центре Москвы водитель возмутил пользователей сети. Как сообщает ГУ МВД России по Москве, лишенный прав владелец авто находился в этот момент на переднем пассажирском сидении, а дрифт устроил его знакомый без водительских прав. По статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство») ему назначен административный арест на пять суток.