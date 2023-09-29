04:24, 29 сентября 2023
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Дрифт москвича на «двойке» около храма попал на видео
Мужчина устроил дрифт на машине ВАЗ-2102 около храма в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Кузьминки район М125»
Мужчина устроил дрифт на машине ВАЗ-2102 около храма в Москве и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Кузьминки район М125».
На кадрах мужчина устроил скоростной заезд на «двойке» по круговой дороге. «Вот такого лихача заметила соседка на кругу в парке», — отметил источник.
По данным агентства «Москва», после публикации видео в сети водителя привлекли к ответственности. Его доставили в отделение полиции, где составили протокол.
Ранее водитель устроил дрифт на Патриарших прудах в центре Москвы и возмутил пользователей сети.