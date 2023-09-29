Дрифт москвича на «двойке» около храма попал на видео

На кадрах мужчина устроил скоростной заезд на «двойке» по круговой дороге. «Вот такого лихача заметила соседка на кругу в парке», — отметил источник.

По данным агентства «Москва», после публикации видео в сети водителя привлекли к ответственности. Его доставили в отделение полиции, где составили протокол.

Ранее водитель устроил дрифт на Патриарших прудах в центре Москвы и возмутил пользователей сети.