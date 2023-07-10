Железного Дровосека сняли на видео в московском метро
Пассажиров в костюмах персонажей сказки «Волшебник Изумрудного города» заметили в метро.
В столичном метро заметили пассажиров, одетых персонажами из сказки «Волшебник Изумрудного города». Мужчину в костюме Железного Дровосека и женщину в костюме Смелого Льва сняли на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
Ролик со сказочными героями записали в вагоне на станции «Румянцево». «А на какой ветке [волшебник, персонаж той же сказки] Гудвин живет?» — поинтересовались в группе.
В комментариях предположили, что пассажиры в необычных нарядах работают аниматорами и возвращаются со смены. «Это ежегодный косплей», «Ролевые игры зашли, переодеваться не захотели», «Едут к Гудвину», — высказали другие шуточные версии пользователи сети.
Ранее юзеров развеселила необычная экипировка пассажира московского метро. Мужчину в противогазе и защитной каске, украшенной надписями, заметили в вагоне.