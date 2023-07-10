Железного Дровосека сняли на видео в московском метро

Ролик со сказочными героями записали в вагоне на станции «Румянцево». «А на какой ветке [волшебник, персонаж той же сказки] Гудвин живет?» — поинтересовались в группе.

В комментариях предположили, что пассажиры в необычных нарядах работают аниматорами и возвращаются со смены. «Это ежегодный косплей», «Ролевые игры зашли, переодеваться не захотели», «Едут к Гудвину», — высказали другие шуточные версии пользователи сети.

Ранее юзеров развеселила необычная экипировка пассажира московского метро. Мужчину в противогазе и защитной каске, украшенной надписями, заметили в вагоне.