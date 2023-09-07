10:31, 07 сентября 2023
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Массовое ДТП произошло на московском шоссе
В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись четыре автомобиля.
Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Массовое ДТП произошло на московском шоссе, сообщает столичный Дептранс.
По информации ведомства, четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе неподалеку от станции метро «Войковская». Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Горожан предупредили, что движение в сторону центра затруднено. В этой связи Дептранс рекомендовал выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что полицейские погибли в автоаварии в Подмосковье.