Массовое ДТП произошло на московском шоссе, сообщает столичный Дептранс.

По информации ведомства, четыре автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе неподалеку от станции метро «Войковская». Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Горожан предупредили, что движение в сторону центра затруднено. В этой связи Дептранс рекомендовал выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что полицейские погибли в автоаварии в Подмосковье.