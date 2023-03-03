Массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте

В ведомстве горожанам рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при столкновении машины со столбом в Москве. На видеокадрах машину заносит и она врезается в фонарный столб, освещение на улице отключается. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.