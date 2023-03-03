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11:58, 03 марта 2023
1 мин.

Массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте

Массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, сообщает столичный Дептранс.

«На Кутузовском проспекте (в районе Поклонной горы) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в оба направления затруднено», — говорится в сообщении.

В ведомстве горожанам рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при столкновении машины со столбом в Москве. На видеокадрах машину заносит и она врезается в фонарный столб, освещение на улице отключается. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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