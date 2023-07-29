Жесткое ДТП на МКАД попало на видео

Утром в субботу, 29 июля, ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на внутренней стороне 60-го километра МКАД, в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе. Жесткая авария попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На место для выяснения обстоятельств прибыли оперативные службы столицы. Три полосы из пяти были временно перекрыты, движение затруднено.