10:14, 29 июля 2023
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Жесткое ДТП на МКАД попало на видео
ДТП с участием грузовика на МКАД попало на видео.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Утром в субботу, 29 июля, ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на внутренней стороне 60-го километра МКАД, в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе. Жесткая авария попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
На место для выяснения обстоятельств прибыли оперативные службы столицы. Три полосы из пяти были временно перекрыты, движение затруднено.
Информации о пострадавших нет. На момент публикации новости движение восстановлено.
Ранее на МКАД автомобиль перевернулся и задымился после столкновения с отбойником.